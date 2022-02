Nella notte a Bari è stato ritrovato in uno stabile abbandono in via Caracciolo, nei pressi del Mercato Ortofrutticolo generale, il cadavere carbonizzato di un uomo ancora da identificare. Secondo le prime ipotesi si potrebbe trattare di un senzatetto che avrebbe creato un rifugio temporaneo per ripararsi dalla notte gelida.

Così dopo l’allarme lanciato su un incendio, i vigli del fuoco dopo aver spento il rogo hanno visto e segnalato alla autorità il corpo carbonizzato. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia.

Come riporta l’Ansa, della vicenda è stata informata l’autorità giudiziaria e il pm di turno, Giuseppe Dentamaro, ha già disposto l’autopsia che sarà eseguita lunedì nel Policlinico di Bari dal medico legale Biagio Solarino. Sull’episodio indaga la Polizia. Al momento non sono emersi elementi che facciano ipotizzare un omicidio.

