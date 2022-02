Hanno preso il via oggi i lavori di rifacimento della segnaletica su via Trisorio Liuzzi. Si è partiti, in particolare, dagli attraversamenti pedonali, ma i lavori riguarderanno anche altri dettagli inerenti la manutenzione stradale del Municipio 4.

Ad annunciare la ripresa dei lavori era stato il sindaco lo scorso 13 gennaio con un post in cui aveva anticipato che “settimana dopo settimana” si cercherà di arrivare “presto” sulle strade che presentano condizioni peggiori, già individuate dall’ufficio tecnico.

