Vigilia di Bari-Messina dedicata alle parole del presidente Luigi De Laurentiis e del direttore sportivo Ciro Polito. La 25esima giornata del girone c di Serie C vede i biancorossi ospitare un Messina bisognoso dei tre punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il forcing di febbraio riparte dal San Nicola, i galletti saranno impegnati in 6 sfide nell’arco di 20 giorni. Nel frattempo i tifosi attendono l’esordio della vecchia conoscenza biancorossa Galano.

“La strada è ancora lunga – spiega il presidente – io e Ciro avevamo l’obiettivo di mettere insieme un gruppo di persone dedicate fino alla morte al risultato finale. Da parte di tutti”.

Il Ds si è concentrato maggiormente sulla sfera del calciomercato, parlando degli acquisti e delle cessioni effettuate dalla società.

“Galano può partire dalla sua posizione di comfort e poi è libero di giocare ovunque – sottolinea Polito – Cristian ha tanta forza nelle gambe e un ottimo tiro. Più è vicino alla porta e meglio tira”.

“Nel calcio moderno ogni giocatore deve adattarsi alle situazioni – continua – giocatori come Mertens e Ciano, nascono come attaccanti esterni e ora fanno le punte. Noi giochiamo a tre davanti e Galano può fare anche il trequartista”.

Dagli allenamenti inoltre traspare ottimismo, Ruben Botta e Alessandro Mallamo hanno ripreso gli allenamenti direttamente sul campo per tornare il più presto possibile a disposizione dell’allenatore. Il presidente ha parlato anche dei tifosi e della loro importanza. Soprattutto in un momento delicato come quello pandemico.

“Gli ultimi due anni sono stati tragici – sottolinea De Laurentiis – il pubblico del Bari è abbastanza unico. Bari-Foggia ha battuto Juventus-Roma, siamo stati testimoni di qualcosa di incredibile, quello spettacolo è stato unico. Mi auguro di ritrovare il pubblico il prima possibile”.

Il calcio d’inizio di Bari-Messina è previsto per le ore 17:30 di domani 6 febbraio, fra le mura amiche del San Nicola. (foto ssc bari)

