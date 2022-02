Isolato in Puglia il primo caso di Omicron2. Si tratta della variante derivante dal ceppo che, a partire da dicembre in poi, ha innescato un effetto domino portando la Regione e il Paese intero dritto nella quarta ondata di pandemia.

La variante “sorella” di Omicron, è stata scoperta a Brindisi e successivamente sequenziata dal laboratorio di biologia molecolare dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata, con sede a Putignano. Ad oggi quella che è stata nominata “variante Ba.2” dagli scienziati è presente in nove regioni e sarebbe più contagiosa della variante primaria. Secondo quanto emerso dagli studi, anche questa variante è infatti abile nell’eludere gli anticorpi di vaccinati e non, con maggiore possibilità di trasmissibilità.

In Italia, Omicron 2 è già presente in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Sicilia e Friuli Venezia Giulia. In Puglia, il primo caso individuato ha riguardato il Brindisino, ma ci sono probabilità che un altro caso sia stato isolato nel Barese. Gli esperti sono infatti in allerta nel tentativo di isolare tutti i possibili casi.

Intanto, proprio nel Barese, procede a ritmo serrato la campagna vaccinale. Nela sola seduta di ieri sono stati somministrati oltre 6.600 vaccini. In totale, sono oltre 2 milioni e 916mila le dosi somministrate, con una crescita marcata delle terze dosi, giunte a quota 751.614. Numeri che garantiscono la copertura “booster” all’85,2% della popolazione over 12 che ha completato il ciclo vaccinale almeno quattro mesi fa.

Ottima la protezione soprattutto per l’ampia fascia degli over 50, pari al 93,4%, con gli ultraottantenni “coperti” al 96,3%. Dietro a questi risultati c’è il grande e metodico lavoro svolto negli hub vaccinali. L’hub Fiera ieri ha superato le 331mila somministrazioni, ma alle sue spalle spiccano gli altri 21 punti vaccinali diffusi su tutto il territorio, alcuni dei quali in grado di erogare più di 100mila vaccini ciascuno: Molfetta (139.134), Bitonto (119.187), Altamura (123.275), Alberobello (102.072) e Sammichele di Bari (100.620).

Tante le iniziative di sensibilizzazione alla vaccinazione, tra queste quella dall’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Corato che oggi, nell’hub, ha dedicato una giornata alle donne gravide. Ostetriche, infermiere e ginecologi hanno preparato con cura questa prima seduta speciale, mettendo a disposizione un numero dedicato per offrire consigli e spiegare sia i profili di sicurezza del vaccino anti-Covid sia i vantaggi, in termini di doppia protezione per la madre e per il feto, durante la gravidanza e poi anche al momento della nascita. E la risposta delle future mamme, vaccinate nell’hub direttamente dal personale della sala parto, è stata entusiastica.

La campagna vaccinale prosegue anche nelle altre città. Nel Brindisino, dove è stato isolato il primo ceppo di variante Omicron2, al 3 febbraio 2022 sono state somministrate 893.567 dosi di vaccino, di cui 340.186 prime dosi, 321.048 seconde dosi e 232.333 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.351,5 dosi per giornata di vaccinazione. Lo stesso a Foggia, dove dall’avvio della campagna sono 1.310.959 le dosi somministrate.

