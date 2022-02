“Ancora una volta, con le sue parole sulla responsabilità di prendersi cura degli altri, ci ha restituito il senso di un lavoro quotidiano che cerchiamo di onorare al meglio ogni giorno nei nostri territori”. E’ il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro, in merito all’incontro avvenuto oggi tra i sindaci e il Papa Francesco in Vaticano.

“Anche io sono sindaco di qualcosa” – ha scritto il sindaco riportando quanto detto dal Papa nel corso della mattinata. “Con queste parole – ha proseguito Decaro – oggi ha accolto noi sindaci. A lui va il nostro grazie per l’attenzione e la vicinanza che abbiamo sempre sentito. Papa Francesco ci ha esortato alla necessità dell’ascolto di chi è in difficoltà e alla capacità di immaginare città migliori. Al suo appello noi sindaci rispondiamo con la stessa forza e determinazione che ci è stata chiesta in questi anni in cui abbiamo dovuto far fronte alla paura e alle difficoltà della pandemia. Il suo esempio e il suo appello saranno per noi una guida morale e istituzionale nel lavoro che ci attende nei prossimi mesi per la ricostruzione fisica e sociale del nostro Paese” – ha concluso.

