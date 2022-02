A Bari la campagna vaccinale è proseguita anche nel weekend, e grazie alla apertura a sportello degli hub territoriali, fa registrare ancora una adesione significativa da parte dei cittadini. Si sono infatti sfiorate le 6mila somministrazioni soltanto nella giornata di ieri, tra prime, seconde e terze dosi.

Sta crescendo anche il numero di bambini che con le loro famiglie aderiscono alla vaccinazione. Sono infatti oltre 66mila le dosi erogate finora in favore dei bambini della fascia di età 5-11 anni e la copertura della platea pediatrica in tutta la provincia è salita al 54 per cento con prima dose e 34 per cento con la seconda.

La città di Bari segna uno stacco con il 57 per cento dei bimbi che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e il 35 per cento che hanno completato il ciclo vaccinale. Intanto anche la protezione di comunità ha raggiunto livelli elevatissimi: il 94 per cento della popolazione over 12 che risiede in provincia di Bari è vaccinato con almeno una dose e altrettanto elevata è la copertura – al 91 per cento – della popolazione over 5 anni.

