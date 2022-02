Passo falso del Bari che cade in casa contro il Messina per 2-1 al termine di una gara beffarda per i biancorossi. La 25esima giornata del girone C di Serie C porta a tre le sconfitte stagionali del Bari. Emanuele Terranova illude, segnando il gol del vantaggio dopo 10 minuti, ma il Messina trova le forze per pareggiare al 16′ con Trasciani. Secondo tempo quasi a senso unico per i biancorossi che però non trovano mai la via del gol e al minuto 87′ Tiago Concalves sfrutta alla perfezione un pallone perso dai biancorossi regalando la vittoria ai suoi. Ecco il racconto del match.

I biancorossi tornano al San Nicola dopo due trasferte consecutive, accompagnati da 5283 spettatori, ancora assenti i gruppi organizzati che continuano la propria protesta. La 25esima giornata del girone C di Serie C vede il Bari ospitare un Messina alla disperata ricerca di punti salvezza. Da sottolineare l’assenza dei tifosi siciliani.

Gli uomini di Michele Mignani ci mettono poco per sbloccare la situazione e al 10′, grazie al colpo di testa di Terranova su calcio d’angolo, trovano il gol del vantaggio. Il Messina, dopo lo sbandamento inziale, trova il gol del pari al 16′ minuto. Trasciani, anche lui da azione d’angolo, colpisce di testa e manda alle spalle di Frattali siglando l’1-1.

Al 43′ i biancorossi vanno vicinissimi al vantaggio con Antenucci che si stacca dalla marcatura, colpisce di testa ma la palla si stampa sul palo. Il primo tempo non regala altre emozioni e le squadre vanno al risposo sul risultato di parità.

La seconda frazione di gioco comincia con il Bari più propositivo e nei primi minuti la difesa avversaria fatica per contenere Antenucci e compagni. Al 65′ fa il suo ritorno con la divisa biancorossa Cristian Galano che subentra al posto di Scavone. Bari sempre pericoloso da calcio d’angolo, questa volta Cheddira al 76′ calcia dall’interno dell’area ma l’estremo difensore messinese compie un mezzo miracolo, salvando porta e risultato.

Il Bari gioca quasi tutto il secondo tempo nella metà campo avversaria, ma al 87′ minuto, gli uomini di Mignani perdono un pallone velenoso che il Messina sfrutta alla perfezione. Tiago Concalves non ci pensa due volte e segna il definitivo 2-1.

I galletti non sfruttano i risultati degli altri campi (Monopoli sconfitto 3-0 dal Picerno, Avellino sconfitto 2-0 dal Catanzaro e Turris perdente 3-1 in casa contro il Catania) e perdono una partita beffarda, difronte ad un Messina che non si è mai arreso.

Prossimo impegno dei biancorossi, fissato per il 12 febbraio. Il Bari affronterà il primo scontro al vertice del 2022 in casa del Monopoli. Calcio d’inizio previsto per le 17:30 al “Venezani”. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.