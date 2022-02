Ricco di proteine e privo di colesterolo, oggi in tavola portiamo il farro. Si tratta in particolare di un cereale (contenente il glutine, dunque non adatto a chi ha intolleranza) capace di apportare notevoli proprietà all’organismo.

Tra queste, non si può non citare, oltre al buon contenuto proteico, anche l’alto contenuto di fibre che rendono il farro un ottimo alleato dell’intestino. Inoltre, il farro, contiene molteplici vitamine, tra questa la A, la C e inoltre quelle del gruppo B. Ma non solo. Il farro è infatti un’ottima fonte di sali minerali, come magnesio, potassio, ferro e selenio. Sono proprio questi ultimi, in particolare il selenio, a conferirli proprietà antiossidanti. Il consumo di farro infatti, secondo quanto emerso da alcuni studi effettuati in merito, è associato alla riduzione di rischio di tumori, declino cognitivo, ma anche malattie cardiovascolari e problemi alla tiroide. L’elevata quantità di fibre lo rende inoltre un alimento a basso indice glicemico, dunque indicato per chi soffre di diabete.

Del farro, inoltre, si può sicuramente dire che è un prezioso alleato del cuore, questo soprattutto grazie ai fitoestrogeni contenuti al suo interno che, in associazione alla niacina, aiutano a ridurre i livelli di colesterolo prevenendo, oltre alle malattie cardiovascolari anche il rischio di arteriosclerosi. Inoltre, il farro, risulta essere un prezioso alleato del sistema nervoso e muscolare e, infine, anche un toccasana contro il mal di testa, soprattutto per chi soffre di emicrania. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola:

INSALATA DI FARRO CON LIMONE, PEPE E VERDURE SALTATE

Cuocete a parte il farro, basteranno circa 60 grammi a testa. Dopo averlo scolato versatelo in una ciotola irrorandolo con dell’olio extravergine di oliva, del succo di limone e spezie di vostro gradimento, consigliamo pepe e paprika. Lasciatelo raffreddare. Nel frattempo lavate e tagliate a pezzettini le verdure. E’ possibile scegliere quello che più preferite, consigliamo zucchine e melanzane. Mettete a soffriggere della cipolla e dell’aglio con un filo di olio, inserite successivamente le verdure. Non appena pronte, a fiamma bassa, aggiungete il farro. Saltate in padella per qualche minuto, aggiungendo, se di vostro gradimento, anche del provolone piccante e delle foglie di menta e basilico.

ZUPPA DI FARRO CON ZUCCA

Lavate con cura il farro mettetelo in ammollo per almeno un paio d’ore in acqua. A parte pulite la zucca, basteranno circa 100 grammi a testa e tagliatela a dadini. In una pentola dal bordo alto mettete a soffriggere della cipolla e, non appena dorata, versate pomodorini, due carote grattugiate e la zucca. Aggiungete un litro e mezzo di acqua o del brodo di verdure e successivamente il farro. Fate cuocere fino a quando la zucca e il farro non diventano teneri, basteranno all’incirca una trentina di minuti. Servite calda!

