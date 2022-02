Dopo la fuoriuscita di olio da un mezzo Amiu questa mattina, l’azienda di igiene urbana ha inviato nel tardo pomeriggio un nuovo mezzo per ripulire, ma l’autobotte ha sfondatp una grata di via Sparano ed è rimasta bloccata. La segnalazione è sempre di Giuseppe Carrieri, presidente dell’associazione Bari Eco city. Sul posto anche la polizia locale in attesa di una gru per rimuovere il mezzo bloccato.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.