Aggiudicati i lavori per la realizzazione della rotatoria di via Caposcardicchio al San Paolo, al costo di 3 milioni e 250mila euro. Il progetto riguarda la sistemazione di via Caposcardicchio per un tratto di circa 650 metri, a partire dalla fermata della metropolitana posta nei pressi dell’ospedale San Paolo sino all’intersezione di via Caposcardicchio con via Trentino Alto Adige e viale delle Regioni e la sistemazione dell’intersezione esistente tra via Caposcardicchio, via Trentino Alto Adige, viale delle Regioni, via Michele di Giesi e via Francesco Silvestri. Il progetto prevede l’inserimento di una piazza con circolazione a rotatoria per gestire il collegamento con viale delle Regioni, e la realizzazione di una rotatoria per gestire l’immissione lungo via Trentino Alto Adige di via Caposcardicchio.

Si tratta di un intervento importante che servirà a migliorare la viabilità, al momento compromessa, nella zona dell’ospedale del San Paolo. Il cantiere aprirà entro febbraio. La ditta ha infatti già compiuto il primo sopralluogo. “La realizzazione di questa nuova rotatoria – è bene ribadirlo – ci consentirà di risolvere ogni problema di viabilità, e non solo – spiega il presidente del Municipio, Nicola Schingaro – Infatti, è prevista anche la realizzazione di una piazza con area ludica per i piccoli del quartiere. Finalmente, non ci sono più intoppi che ci possono fermare”.