Strisce di olio in via Sparano, perse da mezzi Amiu La denuncia è dell’ex consigliere comunale, rappresentante dell’associazione BariEcocity, Giuseppe Carrieri. “Con mezzi vecchi, inquinanti e sgangherati, che invece di pulire sporcano – denuncia – ecco cosa è accaduto in via Sparano imbrattata da olio o gasolio dall’Amiu. Le tracce sono poi state coperte dalla sabbia sempre dall’azienda di igiene urbana”.

Pronta la replica dell’Amiu. “Questa mattina, una delle 12 spazzatrici in servizio quotidiano sulle vie della città, ha avuto un problema tecnico mentre era impiegata su via Sparano: a causa della rottura di un tubo del circuito oleodinamico, la spazzatrice ha perso olio. L’unico intervento possibile in questi casi è lo spargimento di materiale assorbente, tanto più quando si debbano trattare pavimentazioni in pietra naturale. Lo spargimento di “sepiolite” è stato effettuato già nella tarda mattinata e viene ripetuto, sino al totale assorbimento. Confidiamo di poter intervenire già stanotte per ripristinare la situazione. Nell’evidenziare che la spazzatrice è stata acquistata dall’Azienda nel 2015 e che viene, come ogni mezzo in dotazione ad Amiu Puglia spa, sottoposta a periodici e costanti interventi manutentivi, ci scusiamo con i sittadini baresi per quanto accaduto, assumendo l’impegno a migliorare ulteriormente i processi di verifica del funzionamento dei mezzi e di intervento in caso di guasti”.

