Troppo vento e il Comune, in via precauzionale, ha deciso di chiudere tutti i giardini domani in città. Si valuterà nelle prossime ore anche l’eventuale chiusura dei cimiteri. La Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per raffiche di vento per tutta la giornata di domani. La polizia locale invita alla cautela.

