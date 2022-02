Un messaggio speciale quello inviato da Vasco Rossi ad Antonella, giovane neomamma e fan sfegatata del Komandante. Un messaggio inviato 11 mesi fa ma comunicato oggi, in occasione dei 70 anni del rocker emiliano.

A lei e al piccolo Niccolò, nato a sole 26 settimane, e ricoverato in terapia intensiva neonatale al Policlinico di Bari, Vasco ha inviato un messaggio vocale di auguri, di incoraggiamento e di “kom-plimenti”. Una medicina unica, fatta di parole ed emozioni, per affrontare quei giorni difficili. “Ciao Antonella sono Vasco, un abbraccio e un benvenuto a Niccolò che non vedrà l’ora di venire ad un mio concerto con la sua mamma”.

A farle arrivare questa specialissima cura sono stati i medici del reparto di Neonatologia, guidato dal professor Nicola Laforgia, che, sapendo della passione autentica di Antonella, hanno contattato il rocker emiliano. E lui non si è tirato indietro. Una storia che è stata diffusa dal Policlinico di Bari nel giorno del 70esimo compleanno di Vasco ma che risale a 11 mesi fa.

