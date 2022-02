Uno degli ambiti d’investimento più interessanti del 2022 è sicuramente il mercato delle valute, come dimostrato dal vero e proprio boom di utenti che decidono di diventare dei forex trader. Queste persone decidono cioè di utilizzare una delle migliori piattaforme per il trading online per investire nel mercato valutario. Nel mondo del trading online questo avviene solitamente utilizzando delle coppie di valute, ovvero la quotazione che una singola valuta riesce ad ottenere nel confronto diretto con un’altra.

I forex trader sono aumentati tantissimi negli ultimi anni, tanto che le principali piattaforme per il trading online hanno fatto segnare degli incrementi da record nel numero degli iscritti, che in alcuni periodi, in alcuni casi, hanno superato l’incredibile soglia del 200%. Questo notevole boom del settore è sicuramente dovuto alla grande sicurezza offerta dai principali broker e alla facilità con cui consentono di iniziare ad investire, dopo una registrazione rapidissima.

Orientarsi nel mondo del forex è fondamentale per chi desidera investire, in modo da accrescere la propria consapevolezza sugli strumenti a disposizione, sulle potenzialità delle proprie operazioni ma anche sui rischi che ogni investimento comporta. Il mercato valutario è generalmente considerato adatto per coloro che sono alle prime armi, in quanto rispetto ad altri ambiti d’investimento è sicuramente più facile capire le logiche che lo orientano.

Valutazioni importanti per iniziare ad investire

Per sapere come diventare un forex trader è possibile consultare la guida elaborata dagli esperti di Brokerforex.it, portale di riferimento per coloro che vogliono restare sempre aggiornati sui mercati valutari. Innanzitutto, il primo passo da compiere riguarda la scelta di un broker, attraverso il quale sarà possibile iniziare ad operare in sicurezza attraverso uno smartphone, un tablet o un pc. Ovviamente è fondamentale scegliere uno dei punti di riferimento del settore, in possesso di garanzie internazionali, in modo tale da disporre sempre del massimo grado di sicurezza.

Scegliere bene il broker da utilizzare offre poi anche molti altri vantaggi, come ad esempio:

Assenza di commissioni .

. Deposito minimo contenuto.

Utilizzo semplice e intuitivo.

Registrazione veloce .

. Presenza di ottimi indicatori.

Strumenti di formazione.

Nel 2022 infatti tutti i principali broker per il trading online che consentono di operare nel mercato valutario prevedono l’assenza delle commissioni sulle compravendite, a differenza di quanto avviene in banca e negli uffici postali. Questo è un vantaggio enorme per chi desidera investire cifre contenute. Ovviamente, come in ogni ambito relativo agli investimenti, è molto importante la formazione.

Questa può essere gestita in due differenti modi, a seconda anche del grado di partenza dell’aspirante forex trader. Alcune piattaforme consentono ai propri iscritti di seguire dei veri e propri corsi di formazione gratuiti, realizzati da esperti del settore, che possono risultare molto utili. Altre invece prevedono l’utilizzo di una modalità pratica, basata sull’utilizzo di un conto demo, il quale consente di operare delle simulazioni d’investimento e di valutarne poi i risultati prodotti nel tempo.

L’importanza di un conto demo

Non esiste un metodo di apprendimento migliore in assoluto, alcuni aspiranti trader riescono a memorizzare più nozioni attraverso delle video lezioni, mentre altri preferiscono leggere dei piccoli manuali o dei libri del settore. In generale la miglior scelta per chi inizia da zero nel mondo del forex è probabilmente quella di abbinare una fase di studio ad un continuo aggiornamento sulle maggiori novità in ambito macroeconomico e all’utilizzo di un conto demo.

Oltre a permettere di valutare gli effetti di un ipotetico investimento, questo strumento consente anche di familiarizzare con tutte le funzionalità offerte dalle piattaforme per il trading online. Tra queste vi sono anche dei grafici molto utili, contenenti indicatori che si aggiornano in tempo reale e fattori di analisi tecnica, le cui modalità di utilizzo vengono approfondite nella fase di studio. Ovviamente degli errori commessi nelle simulazioni non comportano mai nessuna perdita.

Infine durante l’utilizzo di una modalità demo è molto importante anche accrescere la propria conoscenza di strumenti automatici, molto utili per gestire gli investimenti, come ad esempio lo “stop loss” e il “take profit” che consentono di far scattare le vendite automatiche al raggiungimento di valori prestabiliti. In generale quindi per diventare forex trader è importante accrescere le proprie competenze e conoscenze riguardanti il mercato delle valute e le modalità di investimento.

