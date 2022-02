Allerta gialla in tutta la Puglia per forte vento, da questa mattina e per le successive 36 ore. A Bari raffiche e mareggiate stanno creando non pochi disagi soprattutto sui quartieri costieri. La polizia locale invita alla cautela. Nel frattempo in tutta Italia il vento sta provocando numerosi incidenti. Nel Milanese le raffiche hanno raggiunto i 90 chilometri orari: due persone, un uomo e una donna, sono stati travolti e feriti da un albero crollato a Rho. E sempre a causa del forte vento anche un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato.

Vento forte anche in Piemonte. Tragedia sfiorata a Nichelino, Comune alle porte di Torino, per il crollo parziale del capannone di una ditta a causa del forte vento. Una parete della struttura è collassata travolgendo le auto in sosta lungo la via dove, pochi minuti prima del crollo, due operai avevano spostato un furgoncino. Danneggiate tre auto, sul posto stanno operando i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche polizia municipale e carabinieri. La strada è stata chiusa.

