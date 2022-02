Continua a far discutere la vicenda della ragazzina promessa in sposa dalla mamma (al fratello del proprio compagno) nel Leccese. In tal proposito, in merito, è intervenuta negli scorsi giorni Rosa Barone, assessore al elfare e alle Politiche di benessere sociale e pari opportunità.

Secondo l’assessore, in particolare sul fronte matrimoni forzati è opportuno “mantenere alta la guardia sulle spose bambine”. Stando ai dati dell’Unicef, nel mondo sono circa 650 milioni le ragazze che si sono sposate quando erano ancora minorenni, di queste circa un terzo addirittura prima dei 15 anni.

“Si pensa sempre che i matrimoni forzati siano lontani da noi, ma non è così” – ha sottolineato Barone ricordando proprio il fatto di cronaca avvenuto nel Salento. “Vicende di questo tipo devono essere da monito per far capire l’urgenza di una legge nazionale in materia e per non farci mai abbassare la guardia sulle ‘spose bambine’. Per quello che riguarda la Regione mi confronterò con il garante dei minori, Ludovico Abbaticchio, per capire quali iniziative poter intraprendere insieme. Dobbiamo essere uniti e lavorare a più livelli per far sì che simili episodi non si ripetano” – ha concluso.

