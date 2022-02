Baby gang che insultano coetanei, che derubano loro cellulari o qualche spicciolo. Le denunce si moltiplicano sulla pagina del sindaco dove i cittadini chiedono a Decaro un intervento immediato. La zona critica è parco 2 giugno dove in pochi mesi, giovanissimi sono stati aggrediti da bande che agiscono indisturbati. Il primo cittadino ha quindi segnalato la sua preoccupazione al Prefetto, Antonia Bellomo. Le forze dell’ordine sono già al lavoro: grazie alle immagini di video sorveglianza sono già stati fatti interventi mirati.

L’invito da parte del Comune è di denunciare. Denunce formali e non sui social: è questo l’unico modo per aprire una indagine fondata e fermare i responsabili. Intanto, secondo disposizione del questore, sarà arrivato un servizio di pattugliamento nella zona parco. Così come un servizio di controllo da parte della polizia locale.

