“Le dichiarazioni del Sindaco Decaro sui fenomeni delle baby-gang e del bullismo che da anni imperversano nella nostra Città, sono stucchevoli e nascondono l’assoluta impreparazione di questa Amministrazione nell’affrontare e debellare il problema”. E’ quanto dichiarato da Michele Picaro, segretario provinciale di Fratelli d’Italia.

“Una continua campagna elettorale – prosegue – basata su annunci social di installazioni di telecamere, promesse di controlli, droni e i famosi “tu per tu” con gli abusivi del lungomare si scioglie sulle stringenti questioni di sicurezza, trincerandosi dietro procedure, protocolli e burocrazia. Il sindaco dimentica che dal 20 gennaio 2020 su mia proposta il consiglio comunale in occasione dell’approvazione del documento unico di programmazione 2020-2022, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che lo impegnava ad istituire nel più breve tempo possibile, all’interno della Polizia Locale, il nucleo anti-bullismo con precisi compiti di prevenzione e sorveglianza.

Come è possibile che il Sindaco che detiene la delega alla polizia locale non si sia ancora attivato dopo 2 anni dall’approvazione in consiglio di questa delibera? Per quale motivo si sottrae ad attivare quanto deliberato dal consiglio comunale? E, infine, mi sorge un dubbio: come è possibile che sulla pagina Facebook del sindaco le denunce dei genitori degli adolescenti aggrediti restano dei semplici post mentre invece si procede celermente se qualche suo amico posta la foto di una telecamera di sorveglianza privata che immortala un padrone che non raccoglie le deiezioni del suo cane? Il sindaco – conclude – la smetta di fare lo sceriffo a chiamata e si impegni seriamente per garantire la sicurezza della città.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.