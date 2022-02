Nuovo spiraglio di speranza per i 43 lavoratori dell’Hotel Palace di Bari, è quanto emerso nel corso di un incontro tenutosi oggi in prefettura. Nella giornata di lunedi, in particolare, è giunta la notizia che la società Palace Eventi, avrebbe ritirato la pregiudiziale preventiva dichiarandosi pronta a firmare l’accordo di cassa integrazione per 12 mesi.

Negli scorsi giorni, ricordiamo, c’era stato un forte momento di criticità nella trattativa quando, in particolare, al tavolo della Task force regionale, la Palace Eventi S.r.l., società che gestiva l’albergo, aveva posto la pregiudiziale preventiva. Questi ultimi avevano chiesto alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori l’interruzione del presidio permanente come condizione per proseguire con l’attivazione della cassa integrazione. Adesso, alla vigilia dell’incontro (cruciale per il loro futuro) fissato per domani con l’Arpal Puglia, sembra che ci sia una nuova prospettiva di accordo nella vertenza. I sindacati e i lavoratori si impegnano adesso a sciogliere il presidio, iniziato lo scorso 17 gennaio.

“Questa notizia – ha detto Antonio Miccoli, Segretario generale di Filcams Cgil Bari, è stata accolta positivamente soprattutto a seguito dell’incontro odierno in Prefettura. Domani, 9 febbraio 2022 – ha aggiunto Miccoli – data ultima per dirimere la questione e scongiurare i licenziamenti, ci sarà un incontro con la Task force regionale guidata da Leo Caroli e con Arpal Puglia con un unico scopo, quello di formalizzare le dichiarazioni odierne e sottoscrivere l’intesa per la cassa integrazione per 12 mesi per tutti i lavoratori. La discussione parte con il piede giusto alla luce della disponibilità dichiarata, da parte di Palace Eventi S.r.l., e dell’apertura dei sindacati rispetto al contestuale scioglimento del presidio in atto”, ha sottolineato.

Alle sue parole fanno eco quelle di Marco Dell’Anna, segretario generale di Uiltucs Puglia.“Ci sono tutte le condizioni per condividere l’accordo – ha detto riferendosi all’incontro di domani – anche perché l’azienda ormai ha tolto la pregiudiziale preventiva. Abbiamo pieno mandato per gestire contestualmente lo scioglimento dell’assemblea e l’accordo. Domani in Arpal, con supporto di Caroli sono convinto ci saranno le condizioni pe chiudere la prima fase della vertenza e concentrarci sul proseguio del futuro occupazionale” – ha concluso.

Intanto, il Vice prefetto Carrieri, ha preso atto del fatto che la Palace eventi conferma e ribadisce la disponibilità a firmare la Cassa integrazione contestualmente alla fuoriuscita dei lavoratori dall’immobile. I sindacati, hanno ribadito la complessità della vertenza, dichiarandosi “contenti della disponibilità alla cassa integrazione”. I lavoratori lasceranno il Palace contestualmente alla firma della cassa integrazione. “Preso atto dell’informativa dell’azienda della disponibilità – ha detto infine Michelangelo Ferrigni, della Fisascat Cisl – sottolineo che si è perso solo del tempo, perché alla stessa conclusione si poteva giungere giorni fa. I presupposti per l’incontro di domani sono quelli che si risolverà tutto nell’interesse dei lavoratori” – ha concluso.

