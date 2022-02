Sono iniziati gli open day di “Passa!”, il progetto comunitario che nel quartiere San Paolo di Bari consentirà a circa 400 tra adulti e minori, anche con disabilità, di praticare gratuitamente un’attività sportiva tra ciclismo, karate, basket, pallavolo, calcetto, aerobica, ballo, danza.

L’iniziativa sostenuta da Fondazione con il Sud dal costo di 271.996 euro, fino a ottobre 2024, ha ottenuto il partenariato con l’Ordine dei medici chirurghi: alcuni pediatri del quartiere saranno coinvolti per sperimentare un modello innovativo di somministrazione di attività fisica come “medicina”. Per obesità, diabete, disturbi cardiaci, ma anche in chiave di prevenzione.

Così gli studenti del Municipio III si mettono alla prova con le discipline sportive, guidati e orientati da un’equipe medica. Ogni ragazzo sceglie il corso preferito, offrendo maggiori informazioni sulle proprie aspirazioni.

Sedi delle attività sportive saranno il Bikepark “Nessuno escluso” della scuola di ciclismo Franco Ballerini, le palestre del Municipio III e gli spazi (palestre e campo da calcetto) degli istituti scolastici partner.

Per favorire la partecipazione comunitaria, saranno organizzate alcune manifestazioni che coinvolgeranno l’intero territorio di riferimento: ciclopasseggiate, 1 torneo di municipio (verrà costituita una squadra di quartiere per alcune delle discipline previste e sarà organizzato un torneo che coinvolgerà le altre realtà sportive di tutto il Municipio 3) e Giochi senza confini, manifestazione sportiva itinerante che interesserà anche i 3 parchi del San Paolo, opportunamente attrezzati: Parco G. Paolo II, Pineta Romita, Parco della legalità.

