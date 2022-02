Stop alle mascherine all’aperto a partire dall’11 febbraio, c’è l’ufficialità: il Ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. Le regole si applicano a tutte le Regioni, a prescindere dai colori.

I dispositivi di protezione dovranno comunque essere pronti all’uso qualora ci fossero condizioni di assembramento, resta infatti l’obbligo per i luoghi affollati. Non cambiano inoltre le regole per i luoghi al chiuso. Sino al 31 marzo, si legge nell’ordinanza: “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private”.

