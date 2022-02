Drusilla Foer, carismatica icona di stile che ha stupito il pubblico di Sanremo sarà a Bitonto il prossimo 31 marzo al Teatro Traetta con il suo “Eleganzissima”, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bitonto, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Lo spettacolo è un fuori abbonamento; i biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 9 di domani, mercoledì 9 febbraio sul circuito on line Vivaticket (www.vivaticket.com) e al botteghino del Teatro Traetta secondo gli orari di apertura ordinari (dal martedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00) e nei giorni di spettacolo dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo. In generale, qualora il teatro fosse aperto per altri eventi, il servizio di biglietteria in botteghino sarà operativo anche durante i fine settimana.

(Foto Instagram)

