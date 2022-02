Il vento non lascerà tregua alla Puglia almeno sino alla sera. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Protezione Civile che ha diramato allerta gialla per la Regione.

In particolare, a partire dalle 15 di questo pomeriggio e per le successive nove ore sono infatti previsti venti localmente forti settentrionali, con rinforzi di burrasca in attenuazione a partire dalla sera e mareggiate lungo le coste esposte. L’allarme dovrebbe rientrare in serata per lasciare spazio al sole con temperature che però non supereranno i 16 gradi. Si consiglia di prestare attenzione.

