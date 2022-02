Il Comune di Bari ha disposto la chiusura dei cimiteri in via precauzionale, a causa del forte vento che sta colpendo il capoluogo regionale da ieri. Già questa mattina l’amministrazione aveva disposto la chiusura dei giardini e dopo una ulteriore valutazione si è proceduto con la chiusura anche dei cimiteri. Al momento non si riscontrano grossi danni, se non qualche ramo caduto. L’allerta meteo della Protezione Civile durerà fino a questa sera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.