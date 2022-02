Sono sei anni ormai che i residenti del quartiere San Pasquale di Bari, nella zona della chiesa di San Marcello, convivono con il maxi cantiere Pirp di via Fanelli. Il progetto iniziato alla fine del 2016 – con una lunga pausa per presunti ritrovamenti storici nel sottosuolo – è stato finanziato con circa 23 milioni di euro da Comune, Regione, Iacp con l’80% dell’investimento a carico di imprenditori edili.

Oltre alle palazzine residenziali private, con annessi locali commerciali, e di edilizia popolare, il progetto Pirp prevede anche la nuova sede della circoscrizione e due piani interrati che ospiteranno i parcheggi pubblici e privati. A cui si aggiungono il restyling degli spazi attigui tra marciapiedi, panchine, cestini e alberi.

Alcuni residenti però sono stanchi di aspettare dalla fine del 2016: “La situazione attualmente è diventata davvero insostenibile per i parcheggi in quella zona – uno dei commenti sui social –. Non avete ancora realizzato in alcun modo il verde e le aree parcheggio, inoltre quelle fredde costruzioni stanno togliendo luce ai palazzi già esistenti. A pochi passi dal Politecnico fioccano le multe”.

“Gli operai – risponde l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso – stanno procedendo con i lavori nell’immobile che ospiterà gli edifici comunali. Sul resto i tecnici stanno cercando di sbloccare gli interventi esterni. È una delle progettazioni che stiamo sollecitando”. Resta l’incertezza quindi sulla data di consegna dell’opera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.