Non sono ancora chiare le cause di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 direzione nord, all’altezza dei curvoni di Bari – Palese. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale per fare i primi rilievi e per garantire il ripristino della viabilità. Al momento si segnalano grossi rallentamenti. Si consiglia il percorso alternativo, con uscita verso aeroporto – viale Europa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.