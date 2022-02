Ieri mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dai tecnici comunali e ai rappresentanti del soggetto attuatore, si è recato in via Pietro Sette dove sono ormai prossimi al completamento i lavori per la realizzazione della nuova area di parcheggio, cui seguirà la contestuale riorganizzazione e riqualificazione dell’intera strada.

L’area, ubicata tra via Tridente e via Pietro Sette, infatti è tra quelle soggette ad interventi di urbanizzazione primaria a carico di privati nell’ambito dell’accordo di programma denominato Ined, con una sistemazione a parcheggio analoga a quella realizzata nel park&ride di largo 2 Giugno, che garantisce una permeabilità al 100% dei terreni interessati.

Nell’ambito del cantiere è, invece, a carico del Comune la collocazione di un nuovo tronco di fogna bianca, che sarà eseguita attraverso gli accordi quadro in corso. “La parte relativa all’area parcheggio è pressoché terminata – commenta Giuseppe Galasso – entro fine mese sarà completata con la piantumazione di alberi e siepi. Per quanto riguarda gli impianti, invece, mancano solo alcune finiture. Nelle prossime settimane, quindi, si procederà con il completamento di alcuni dettagli dell’opera e con il successivo collaudo parziale relativo agli interventi effettuati per rendere operativo il parcheggio, cosa che contiamo possa verificarsi entro la fine del mese di marzo. Subito dopo potremo cantierizzare i lavori per la riqualificazione di via Pietro Sette, dove lavoreremo in contemporanea con i privati: il soggetto attuatore interverrà sulla porzione della strada più prossima a via Amendola, mentre il Comune si occuperà di realizzare il tronco fognario nel tratto più vicino a via Tridente, che a tutt’oggi ne è sprovvista. Questa riqualificazione consentirà anche di ricongiungere le due piste ciclabili esistenti – quella nuova su via Amendola e quella su via Tridente eseguita durante i lavori di realizzazione del giardino intitolato a Braille – attraverso il nuovo percorso ciclabile previsto proprio su via Sette. Al termine dell’intera riqualificazione valuteremo anche l’opportunità di affidare la gestione di questi posti auto ad Amtab, al pari di quanto già avviene in altre zone della città, evitando che possano diventare nuovamente oggetto di interesse di parcheggiatori abusivi in analogia a quanto verificatosi in passato”.

Al termine del cantiere, del costo complessivo di 864mila euro, l’area disporrà di 245 nuovi stalli per le auto, 15 dei quali riservati alle persone con disabilità, e di 30 stalli per ciclomotori e biciclette. Si ricorda, inoltre, che, in base all’accordo siglato con Enel X, il nuovo parcheggio sarà dotato di quattro colonnine ultraveloci per la ricarica elettrica dei veicoli.

