La stazione di Bari Centrale meglio di Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Fiumicino e Tiburtina. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Omio, piattaforma per la prenotazione di viaggi in treno, bus e aereo, che ha esaminato le 30 destinazioni ferroviarie più prenotate dello stivale, stilando una classifica delle prime 20.

Comfort, servizi offerti ai passeggeri, posizione e puntualità dei treni: questi i criteri utilizzati per effettuare la ricerca secondo il quale, la stazione centrale di Bari, si trova in top ten, più precisamente al nono posto in classifica, subito prima di Torino Porta Nuova. Bari, nello specifico, spicca per la presenza dei treni regionali, al 91,4%, con un punteggio di puntualità pari a 81 (pari alla prima in classifica, Firenze Santa Maria Novella).

Tra i criteri che le hanno permesso il nono posto anche la presenza di 7 negozi, più 101 esercizi commerciali dediti alla gastronomia nelle vicinanze e una farmacia, con un ponteggio totale di 3,2. Fa meglio solo Firenze (Santa Maria Novella) con un punteggio netto di 100. Per quanto riguarda il punteggio servizi, Bari, al pari della prima e della terza (Napoli centrale) ha in totale 80 punti. Il punteggio più alto è quello della posizione: la distanza dalla stazione al centro della Città è di 0 chilometri, fattore che le ha fatto conquistare 100 punti netti, con un totale, sommando tutti i criteri di 51.7 punti.

Al primo posto, con 100 punti si è piazzata Firenze Santa Maria Novella, seguono Roma Termini (67.8), Napoli Centrale (60), Venezia Santa Lucia (55,4), Bergamo (54,7), Padova (52,1), Bologna Centrale (52), Verona Porta Nuova (51.8) e al decimo posto, subito dopo Bari, Torino Porta Nuova con un punteggio totale di 50.7. Al quattordicesimo posto si è piazzata invece Foggia, con un punteggio totale di 16.7. Ultima in classifica Milano Porta Garibaldi, con 0 punti, soprattutto per via della sua distanza dal centro città. Nonostante questo la stazione di Porta Garibaldi ha il punteggio più alto per quanto riguarda i servizi di viabilità offerti ai passeggeri, come il parcheggio per le biciclette, le vicine fermate del trasporto pubblico e il noleggio auto.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.