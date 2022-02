Quattro scosse di terremoto sono state avvertite in Emilia. La prima è stata una scossa breve, ma avvertita nettamente nella bassa emiliana, fra Modena e Reggio Emilia qualche minuto prima delle venti. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) e la scossa ha avuto una magnitudo di 4.3 a una profondità di 7 km. Una seconda scossa di terremoto, si è verificata alle 21, a tre chilometri da Correggio (Reggio Emilia).di magnitudo tra 4.3 è stata avvertita in particolare a Modena, ma anche a Bologna. Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite.

Un’altra scossa, la terza in poco più di un’ora e più lieve delle prime due, è stata registrata in provincia di Reggio Emilia a Bagnolo in piano (magnitudo 2.2). La quarta con una magnitudo 2.6 ancora con epicentro a Correggio, alle ore 21.14. Dalle prime verifiche della sala operativa del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone e cose, anche se i controlli sono in corso.

