Primo volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, “Chi l’ha visto?” e di “Telefono Giallo” con Corrado Augias, il mondo della tv dice addio a Donatella Raffai. L’ex conduttrice e giornalista era lontana dagli schermi per scelta personale dal 2000. Si è spenta a Roma dopo una lunga malattia, aveva 78 anni.

Ad annunciare la sua scomparsa il marito, Silvio Maestranzi, ex regista Rai che aveva sposato dopo una convivenza di 30 anni nel 2021. In tanti hanno ricordato il volto noto della tv, che ormai nel lontano 30 aprile del 1989 andò in onda con la prima puntata di “Chi l’ha visto?” programma oggi ancora attivo.

Tra i messaggi di cordoglio, proprio quelli dell’attuale conduttrice del programma, Federica Sciarelli che sui social ha scritto: “Non l’ho mai conosciuta di persona, ma è come se fosse stata la mia compagna di viaggio. Ho avuto l’onore di prendere il testimone da una grande professionista. È stata Donatella Raffai a fare grande ‘Chi l’ha visto?'”. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle 12:30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia 732.

Foto screen video Chi l’ha visto

