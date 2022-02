“Calcinacci, lavori fermi, mancanza di sicurezza, degrado”. E’ l’amaro racconto di Angela Favia, che da sei mesi vive il calvario quotidiano come 45 famiglie: hanno acquistato i nuovi appartamenti in via Fanelli, a Bari, nella zona della chiesa di San Marcello, sperando di cogliere un’importante opportunità. “Adesso pensiamo di vendere la casa, il Comune ci ignora”.

Si tratta del palazzo “Fortunato”, una delle opere già realizzate nel cantiere infinito del progetto Pirp da 23 milioni di euro, finanziato da Comune, Regione, Iacp con l’80% dell’investimento a carico degli imprenditori edili. Il Pirp doveva cambiare il volto del quartiere San Pasquale, ma è nuovamente fermo da 3 mesi. In programma dal 2016 c’è il restyling della piazzetta e la creazione di un garage sotterraneo, tra posti auto privati e pubblici. A queste opere si aggiunge il rifacimento degli spazi attigui tra marciapiedi, panchine, cestini e alberi.

“Prima vedevamo al massimo 4 operai – continua Angela Favia – tutto andava a rilento, ma ormai restano solo materiali abbandonati e l’incuria. Durante un sopralluogo dello scorso novembre, l’assessore Giuseppe Galasso ci aveva garantito il completamento della piazzetta entro Natale 2021. Qualcuno ci ascolti, qui c’è solo scempio”.

Oltre alle palazzina residenziale privata e quella prospiciente di edilizia popolare (già assegnata), sono ancora bloccate perfino le attività commerciali di 10 locali sottostanti a livello stradale. Le impalcature (come mostrano le foto in basso) nascondono inoltre lo scheletro dell’edificio che ospiterà degli uffici pubblici.

“Il Comune fa lo scarica barile sulle responsabilità, intanto segnaliamo a più riprese problemi di sicurezza. Di notte, senza illuminazione, sentiamo strani rumori nel cantiere. I responsabili dovrebbero darsi una svegliata, noi abbiamo investito i risparmi di una vita”, conclude Angela Favia.

La replica del Comune. Dal Comune fanno sapere che i lavori sono ricominciati da una settimana. La speranza è che non si fermino più in modo da finire almeno entro l’anno. Gli operai sono al lavoro su strade e marciapiedi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.