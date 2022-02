Due incidenti nel giro di pochi minuti stanno mandando in tilt il traffico sia sulla tangenziale sia a Poggiofranco, nello svincolo di accesso sempre alla tangenziale. Il primo incidente si è verificato in via Camillo Rosalba, all’altezza dello svincolo per Foggia. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

Secondo incidente sulla tangenziale in direzione nord tra le uscite Carrassi e San Pasquale. Anche qui polizia locale e vigili del fuoco sul posto. Si consigliano percorsi alternativi.

