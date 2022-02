“La terza volta in un anno”. Inizia così il post di denuncia di un proprietario di un’auto che questa mattina si è trovato il veicolo completamente distrutto. Qualcuno ha fatto esplodere un petardo o qualcosa di simile, distruggendo il vetro. All’interno poi è stato lasciato uno zaino con un telefono. Visionate le telecamere di sorveglianza, avrebbero agito in due. E’ successo nell’Umbertino dove da mesi i residenti stanno denunciando continui atti vandalici nei confronti dei veicoli in sosta. “E’ uno schifo – continua il proprietario – si devono vergognare. E’ uno schifo”.

