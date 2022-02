Si ripropone la cattiva abitudine di parcheggiare in divieto di sosta o in doppia fila da parte dei baresi, dai monopattini in sharing abbandonati al centro del marciapiede fino ad arrivare alla super car immortalata questa mattina, fuori dalle strisce blu.

Nella strada dello shopping di corso Cavour, a pochi passi del teatro Petruzzelli, sono stati in tanti a notare una Ferrari F8 tributo, dal costo di 300mila euro, lasciata sul ciglio della strada e in prossimità di un incrocio. Si tratta dell’ennesimo episodio percorrendo quotidianamente le vie del capoluogo pugliese è davvero facile imbattersi in ingorghi improvvisi causati da una lunga fila di automobili a restringere la carreggiata.

Nel migliore dei casi vengono lasciate con le quattro frecce d’emergenza accese. “Cinque minuti per fare la spesa”, una delle classiche risposte data agli agenti della polizia locale per evitare la multa. Ma la doppia fila selvaggia nel recente passato ha anche provocato disagi ai mezzi di emergenza, rallentando il soccorso.

