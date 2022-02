Dopo gli appelli arrivati al Governo da tutte le forze politiche e le associazioni di categoria per contrastare il caro bollette il premier Mario Draghi, oggi in visita a Genova, ha annunciato “un intervento di ampia portata nei prossimi giorni”.

Il premier, a Genova per promuovere il Pnrr, ha dichiarato – come spiega Ansa – che non solo il Piano coi fondi europei sosterrà crescita e stabilità del Paese nel medio periodo ma nel frattempo il governo non “dimentica famiglie e imprese in difficoltà” e, anzi, sta lavorando a un nuovo provvedimento per gli aumenti del 55 % negli ultimi tre mesi della luce e di 42% del gas che negli ultimi tre mesi so. Il nuovo intervento potrebbe valere tra i 5 e i 7 miliardi.

