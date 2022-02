A partire da domani, 11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. E’ quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute firmata lo scorso 8 febbraio che prevede però alcune eccezioni.

L’obbligo, in particolare, sarà previsto esclusivamente nei casi in cui si verifichino assembramenti o affollamenti o sia previsto da specifici protocolli sanitario o linee guida. Non cambiano invece le regole per le mascherine al chiuso, sino al 31 marzo 2022 si dovrà indossare i dispositivi di protezione nei luoghi diversi dalle abitazioni private.

Nell’ordinanza si legge inoltre che “i dispositivi di protezione dovranno comunque essere pronti all’uso”, pertanto bisognerà portarli con se qualora si verifichino le casistiche secondo le quali è obbligatorio indossarle. Le regole saranno applicate a tutte le Regioni, a prescindere dal colore.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.