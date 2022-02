Filcams Cgil Puglia e Cgil Puglia denunciano come, ad oggi, non sia pervenuto alcun riscontro alla nota sindacale inviata il 12 gennaio 2022 nella quale si sottolineavano le criticità nel bando Servizio di ristorazione plessi ospedalieri ASL.

La Segretaria regionale di Filcams Cgil Puglia, Barbara Neglia, esprime la propria preoccupazione e ricorda che “se non dovessero sanarsi tali criticità, potrebbero essere messo a rischio il lavoro di numerosi e numerose operatrici ed operatori assieme alla stabilità economica delle loro famiglie”. Neglia ricorda “il valore dell’opera prestata da questi lavoratori e queste lavoratrici, in prima linea soprattutto nel periodo caratterizzato dall’emergenza pandemica”, e insiste sulla necessità “di fare presto e bene”.

Per il segretario generale della Cgil Puglia Pino Gesmundo “la salvaguardia occupazionale e reddituale deve essere prioritaria in un territorio che già sta vivendo una difficile fase legata alle tante criticità del sistema produttivo pugliese, alla quale non possono sommarsi problematicità rivenienti da un bando di un’agenzia che è strumento operativo per la principale istituzione pubblica regionale. Si dia ascolto ai dubbi e alle proposte delle categorie del settore e si avvii quanto prima il confronto”.

Considerato il prolungarsi dei tempi di discussione Filcams Cgil Puglia e Cgil Puglia comunicano l’avvio della procedura di raffreddamento, con contestuale richiesta di incontro urgente per l’espletamento della fase sindacale-aziendale. “Il 17 febbraio 2022, dalle ore 10 alle ore 13 – conclude la segretaria della Filcams Cgil Puglia – sarà organizzato un sit-in di protesta nella zona antistante la sala consiliare della Regione Puglia. L’attenzione a questi lavoratori e a queste lavoratrici, la cui opera è fondamentale, è doverosa e deve essere massima”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.