Una corona di fiori bianco rossi, i colori della sua città natale, accompagnerà le esequie di Nicola Amenduni che si svolgeranno domani nella Cattedrale di Vicenza. In questo modo l’amministrazione comunale intende testimoniare la vicinanza e il cordoglio di una intera comunità nei confronti dei familiari di Amenduni.

“Nicola Amenduni – ha ricordato il sindaco Antonio Decaro – nella sua lunga vita ha incarnato un modello di imprenditoria coraggioso e lungimirante, arrivando a guidare una delle aziende leader nel mondo per la produzione di acciaio. Il suo successo e quello delle sue aziende sono motivo di orgoglio per la città di Bari e domani, seppur da lontano, renderemo il tributo della sua città natale a un uomo che non ha mai dimenticato i valori della solidarietà e dell’appartenenza a una comunità più grande”.

