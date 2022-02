Finestrino distrutto e auto saccheggiata. Accade in corso Mazzini nel rione Libertà. La rabbia del proprietario della vettura è stata riportata in un video pubblicato sulla bacheca social del sindaco Antonio Decaro. “Ci vogliono più controlli – denuncia l’automobilista – mi ritiro dal lavoro e mi trovo questa porcheria. Io parcheggio qui perché questa è una zona gratuita invece vicino a dove lavoro è tutto a pagamento e viene a costare tantissimo. Io non posso stare con l’ansia dove lascio la macchina e poi devo aver paura di cosa trovare. Presenterò denuncia, ma ci vogliono più controlli. Non è la prima volta che capita in questa zona del Libertà”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.