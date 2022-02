L’assessora al Welfare Francesca Bottalico ricorda che, in occasione della 22° Giornata della raccolta del farmaco promossa dal Banco Farmaceutico onlus, fino a lunedì 14 febbraio sarà possibile donare farmaci da destinare alle persone in condizioni di fragilità. Anche quest’anno si è scelto di effettuare la raccolta dei medicinali in più giornate proprio per raccogliere il maggior numero possibile di farmaci.

Chiunque fosse interessato, può recarsi presso le seguenti farmacie che aderiscono all’iniziativa: Farmacia Fantozzi, via G. Petroni 45 A/B; Farmacia Ragone, viale Japigia 38/B; Farmacia Calò , via Garruba,179; Farmacia Calabrese, viale Salandra 23/B; Farmacia Divincenzo, via Lattanzio 10; Farmacia Fabbroni, via Caldarola 30 bis; Farmacia Antuofermo,via Sagarriga Visconti 10; Farmacia degli Ulivi, via Pugliese 251 (Toritto); Farmacia Calia, via X marzo 84 (Modugno); Farmacia Donadio A, via Matteotti 91/A (Bitonto).

I farmaci raccolti saranno destinati all’Emporio della Salute, il servizio socio-assistenziale realizzato dal Comune di Bari in collaborazione con Federfarma, Fondazione Banco Farmaceutico onlus, Ordine Interprovinciale dei Farmacisti Bari – Bat, Caritas diocesana Bari-Bitonto e associazione Rogazionisti Cristo Re onlus, che distribuisce i medicinali donati dai cittadini a persone in difficoltà su richiesta dei Servizi sociali e delle associazioni della rete a contrasto della povertà. L’Emporio della Salute ha sede presso il Villaggio del Fanciullo, in Via Zuccaro 6, ed è aperto ogni lunedì dalle ore 16 alle 18, e ogni mercoledì dalle ore 10 alle 12.

