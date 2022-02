Vigilia di Monopoli-Bari, come da prassi, dedicata alle risposte del mister Michele Mignani. La 26esima giornata del girone C di Serie C vede il primo derby di ritorno per i biancorossi impegnati contro il Monopoli desideroso di vendicare la sconfitta dell’andata. Recuperato Mallamo che potrebbe partire dal primo minuto nel ruolo di trequartista. Non mancheranno i tifosi baresi, che negli scorsi giorni hanno polverizzato tutti i biglietti disponibili.

“Dobbiamo riscattare il risultato di domenica – sottolinea Mignani – gli episodi non sono andati nella direzione giusta. Dobbiamo ritrovare più cattiveria contro una squadra difficile da affrontare”.

Il Derby per il Bari arriva dopo una sconfitta inaspettata contro il Messina, giunta al termine di una partita beffarda per i biancorossi. A Monopoli potrebbero rientrare Mallamo e Paponi, il centrocampista ha più possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

“Mallamo ha più minuti nelle gambe, in fin dei conti è stato completamente fermo solo pochi giorni- spiega il mister – Paponi si è allenato con la squadra ed è assolutamente disponibile per domani”.

Qualche preoccupazione anche per i due infortunati dello scorso match, Celiento e Galano. Il mister non si sbilancia ma ricorda di essere cauti a causa delle tante partite ravvicinate.

“Hanno avuto qualche problema in settimana – chiarisce il mister – faremo le giuste valutazioni. Giocando spesso e ravvicinati, bisogna capire se rischiare o recuperarli per la prossima partita. Faremo le nostre valutazioni però l’idea è di non esporci a rischi”.

Il Bari cerca di tornare alla vittoria subito e contro un avversario forte. Il calcio d’inizio al “Veneziani” è previsto per le 17:30 di domani 12 febbraio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.