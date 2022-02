L’ex star di Beautiful Ronn Moss si innamora della Puglia e decide di acquistare una masseria a Monopoli. Si chiama Masseria Paretano.

“Dopo tanti anni di ricerca – scrive sul sito web lo stesso Ronn Moss – sono felice di essere approdato in questa terra piena di forza, di mistero e di amore, protetta da ulivi millenari che sembrano vegliare su ogni cosa. Qui sento di aver realizzato uno dei miei sogni e ora in questa meravigliosa masseria del 1800, voglio realizzare il vostro sogno e offrirvi tutta l’esperienza e la competenza per produrre i vostri eventi più importanti. Grazie ai miei soci Giuseppe e Angelo, un fantastico ed esperto team di professionisti e alla grande passione, non vedo l’ora di potervi ricevere in questo angolo di paradiso”. La struttura è stata ristrutturata e trasformata in un country resort.

