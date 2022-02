Per la giornata di San Valentino, lunedì 14 febbraio, grazie alla collaborazione tra la Paulicelli light design e l’assessorato alle Culture del Comune di Bari, sulla terrazza del Fortino Sant’Antonio, nella città vecchia, sarà installata una struttura autoportante a forma di cuore, illuminata da luce led rossa a bassa tensione, che accoglierà tutti i cittadini che vorranno immortalarsi in uno scatto per celebrare la giornata comunemente dedicata all’amore. Ad accompagnare gli scatti dei baresi un sottofondo musicale.

