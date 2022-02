Aumenta la rappresentanza femminile nell’Università di Bari, in particolare nel nuovo Consiglio di Amministrazione dove, per la prima volta, la rappresentanza femminile è assicurata in tutte le componenti.

Entrando più nel dettaglio, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il quadriennio 2022-2025 sarà composto da due rappresentanti eletti dagli studenti: Simona Maselli e Alessandro Corbo; quattro componenti nominati tra il personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici: Piero Dellino, Marco Moschetta, Anna Rinaldi e Riccardo Leonetti; due componenti esterni: Luisa Riccardi e Giovanni Tricarico.

“Nel ringraziare i consiglieri uscenti Francesco Rana, Paolo Stefanì, Giuseppina Piazzolla, Francesco Silecchia e gli studenti Roberto Vitacolonna e Federico Puleo per la proficua attività svolta in anni particolarmente complessi e difficili – ha sottolineato il Rettore Stefano Bronzini – l’Università di Bari prosegue nel suo impegno per valorizzare l’inclusione quale valore di crescita e sviluppo per la comunità di UniBa. Una promozione attiva della parità di genere è fondamentale nelle strategia di sviluppo dell’Istituzione universitaria e dell’intero Paese” – ha concluso.

