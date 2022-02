Un bassotto non microchippato di circa 6-7 anni è stato ritrovato investito in tangenziale nei pressi della terza uscita direzione Mola (uscita cimitero/compl ovest). Ricoverato a Pingry (Japigia). Sui social si è diffuso l’appello per poter rintracciare il proprietario del cagnolino. Il bassotto ha riportato un trauma cranico, con sospetta frattura della mandibola e contusione polmonare. (foto Facebook)

