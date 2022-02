A partire dal 14 febbraio 2022, l’accesso agli uffici della Prefettura di Bari – sede Centrale Palazzo del Governo Piazza Libertà 1 e sede distaccata di Piazza Massari 50 ex Palazzo dell’Intendenza – sarà consentito esclusivamente a coloro che avranno eseguito apposita prenotazione online sul sito web www.prenotaprefettura.it.

I cittadini dovranno presentarsi alla data e ora indicate nella prenotazione muniti del Codice Univoco di Prenotazione ricevuto via e-mail dal predetto sito web all’atto della conferma della prenotazione. La nuova modalità di accesso NON si applica: al personale delle Forze dell’Ordine che accede per servizio; al personale di Pubbliche Amministrazioni ed Enti Locali che accede per servizi; ai cittadini che hanno ricevuto una convocazione da parte della Prefettura di Bari.

