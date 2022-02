Pareggio a reti bianche fra Monopoli e Bari, entrambe le squadre non riescono ad incidere durante tutti i 90′ minuti. La 26esima giornata del girone C di Serie C non produce grossi cambiamenti per il Bari che raggiunge quota 52 punti mentre le inseguitrici ringraziano. Gli uomini di Michele Mignani concedono un po’ agli avversari nel primo tempo, ma nei secondi 45′ di gioco sono i biancorossi a rendersi più volte pericolosi. Complice anche l’espulsione di Borrelli. Qualche occasione da entrambe le parti, ma i portieri si fanno trovare preparati. Ecco il racconto del match.

Primo derby del 2022 per il Bari, che fa visita al Monopoli di mister Alberto Colombo. Davanti ai 2029 spettatori (250 di fede biancorossa) va in scena la 26esima giornata del girone C di Serie C. Entrambe le squadre cercano di ripartire con il piede giusto dopo le sconfitte della precedente giornata.

Primi 10′ di gioco con gli uomini di Michele Mignani più propositivi, ma la vera occasione è del Monopoli che al 12′ con Langella (uno dei tanti ex dell’incontro) spreca un’occasione da gol da ottima posizione. Biancoverdi ancora pericolosi un minuto più tardi con Bussaglia che lascia andare il destro ma la palla si alza e vola sopra la traversa. Complice anche un tocco con la punta delle dita da parte di Frattali.

Al 40′ arriva la prima vera occasione per il Bari dagli sviluppi di un corner. Maiello batte dalla bandierina, la palla danza all’interno dell’area biancoverde, Gigliotti ci prova a botta sicura ma il Monopoli si salva sulla linea. I padroni di casa però non si perdono d’animo e al 43′ nuovamente Bussaglia impensierisce Frattali che in qualche modo salva porta e risultato. Senza recupero finisce la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo comincia sulla stessa falsa riga del primo, al 53′ però il Monopoli rischia l’autorete, regalando un corner ai biancorossi. Proprio sugli sviluppi del corner, Antenucci prova l’acrobazia e manca di un soffio l’appuntamento con il gol, con la palla che sfiora la traversa. Il Bari continua a spingere e al 58′ impegna ancora l’estremo difensore avversario con Maita che si coordina e chiama all’intervento Loria.

Al 73′ il Bari prova ancora ad impensierire la difesa monopolitana, Simeri serve Cheddira che finisce giù, per l’arbitro è tutto regolare. Al 75′ il Monopoli rimane in 10 a causa dell’espulsione di Borrelli. Il giovane giocatore biancoverde, entrato in campo al 66′ ha rimediato due cartellini gialli nel corso di pochi minuti, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Al 90′ ancora Bari, Maita ci prova col destro che però finisce fra le braccia del portiere biancoverde. Dopo 5 minuti di recupero, finisce a reti bianche questo derby fra Monopoli e Bari.

I biancorossi ora saranno impegnati a Torre del Greco contro la Turris (reduce da tre sconfitte consecutive). Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 di martedì 15 febbraio. (foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.