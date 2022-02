Primo volo questa mattina da Bari per Dubai con Wizzair. A bordo 144 persone. Molti sono arrivati anche dal Nord per usufruire di questo volo diretto per Dubai. I collegamenti saranno ogni sabato a dal primo aprile sarà assicurata la doppia frequenza.

“L’avvio del collegamento su Dubai – ha dichiarato il vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – rappresenta il grande impegno di promozione che ha visto la Puglia protagonista assoluta nello scorso mese di ottobre nel padiglione Italia dell’Expo 2020 in corso a Dubai. Un’iniziativa nella quale la Regione Puglia e Aeroporti di Puglia hanno fortemente creduto”.

