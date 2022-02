Accolto nella sua città dai fan e degli amici più cari. Mattia Zenzola, ballerino e concorrente dell’edizione 2021 di Amici, si lascia andare a foto e abbracci nella centrale via Sparano a Bari, dopo aver abbandonato il talent più famoso d’Italia a causa di un infortunio.

Bagno di folla per il concorrente barese, di soli 18 anni, che occupava il banco di latino americano della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Su Instagram, dove conta ben oltre 250 mila follower documenta il suo ritorno in città prima nelle centrale via Sparano, circondato dai suoi sostenitori, poi nelle storie personali condivise dalla Muraglia, dove ad attenderlo ci sono i suoi più cari amici.

Il suo, però, non é un addio: “Da oggi guarderò il programma da casa” scrive suoi social. Mattia, infatti, é pronto a rimettersi in gioco: così come annunciato dalla redazione di Amici, sarà il primo concorrente nella prossima stagione del programma.

