Aggressione sabato sera a danni di due minorenni. A raccontare quanto accaduto la mamma di uno dei due ragazzi di 17 anni al sindaco Antonio Decaro.

“Ieri sera – racconta – è accaduto un episodio davvero increscioso e preoccupante, e non era nemmeno la prima volta. Mentre mio figlio e un gruppo di amici uscivano da un locale in una stradina del centro storico, sono stati accerchiati e molestati da alcuni ragazzini, che li sfottevano spintonavano e prendevano a calcetti. Loro hanno accelerato il passo cercando di raggiungere il corso, ma poi i ragazzini sono stati affiancati e incitati da ragazzi più grandi, e mio figlio e un suo amico hanno ricevuto un calcio forte in testa”.

“Non hanno reagito – continua il racconto – per paura, e hanno finalmente raggiunto corso Vittorio Emanuele. Ma dico, le pare normale questa situazione? Non possono girare dei poliziotti in borghese e dare un’occhiata in giro? Voglio dire, era pieno di ragazzine e ragazzini!!! Oppure dobbiamo aspettare di finire sulle pagine di cronaca nazionale? “.

